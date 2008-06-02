Севастополець вижив після падіння з 20-метрової скелі
11:00, 02 червня 2008Крым
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Альпіністи врятували
У Севастополі альпіністи МНС врятували чоловіка, котрий зірвався зі скелі.
Як повідомляє прес-служба МНС, поблизу села Орловка Нахімовського району Севастополя з крутої берегової кручі висотою 20 метрів упав місцевий житель, 1975 р.н.
На місце оперативно прибули 5 альпіністів дислокованого у місті гірського пошуково-рятувального взводу МНС, які надали постраждалому першу медичну допомогу, з використанням спеціального спорядження підняли вгору та передали працівникам «швидкої».
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