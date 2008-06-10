У Ялті балакають про протидію легалізації злочинних доходів

У Ялті з 10 по 14 червня за сприяння Держфінмоніторингу України відбудеться друга щорічна конференція з протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держфінмоніторингу, до участі у навчальному заході запрошені представники Міністерства внутрішніх справ України, Національного банку України, Служби безпеки України, Державної податкової адміністрації, Генеральної прокуратури України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Державної митної служби України та міжнародні експерти.

Програмою семінару передбачено розгляд типологій протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, а також проведення засідань робочих груп з юридичних питань, інформаційних технологій та дистанційного навчання і навчальних стратегій.

Як зазначили у прес-службі з посиланням на голову Державного комітету фінансового моніторингу України Ігора ЧЕРКАСЬКОГО, продовження проекту з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Україні є ініціативою Європейської комісії та Ради Європи, спрямованою на допомогу органам України у подальшому розвитку їхнього потенціалу в боротьбі з цими негативними явищами.