Україна вже використовує власні КАБи 'Вирівнювач' на фронті: в ЗСУ розкрили подробиці

Перед Україною стоїть завдання отримати перевагу над росіянами в цьому аспекті.

Силам оборони вже постачається українська керована авіабомба "Вирівнювач". До цього вона пройшла низку необхідних випробувань. Про це розповів начальник відділу Центрального управління інноваційної діяльності Збройних сил України полковник Владислав Волошин в коментарі "Укрінформ".

Він зазначив, що протягом 2025 року РФ запускала по Україні близько 180 КАБів щодня. Цьогоріч ця кількість зросла до 300 одиниць.

"Перед нами стоїть завдання вирівняти ситуацію не лише кількісно, але і якісно - і навіть здобути перевагу над противником", – розповів Волошин.

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Він додав, що українська версія КАБу має модулі планерування та корекції. Це дозволяє перетворювати звичайні авіабомби на високоточну зброю. Крім того, нові рішення дозволяють уражати об’єкти росіян на оперативній глибині.

"Сьогодні в Україні розробляється близько десятка перспективних зразків подібного озброєння. Усі вітчизняні розробки значно дешевші за західні аналоги, і це дозволить швидко нарощувати масштаби виробництва", – додав Волошин.

За його словами, українські пілоти вже виконали сотні вильотів, випробовуючи новітні комплекти озброєння. І наразі ця зброя вже підтвердила свою ефективність.

Що відомо про український КАБ "Вирівнювач"

Раніше видання Business Insider повідомляло, що на розробку цієї бомби Україна витратила півтора року часу. Бойова частина цього снаряду складає 250 кілограмів. Зазначалося, що "Вирівнювач" не було створено "з нуля". Його фактично скопіювали із західних та радянських систем.

Аналітики з Інституту вивчення війни, коментуючи появу в Україні цієї бомби, відзначали, що Сили оборони можуть перейняти тактику росіян з використання КАБів. Вона полягає в тому, щоб нарощувати дальність польоту снаряда, аби тримати цінні літаки подалі від зони дії ППО.

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