Кримські «землекопи» залишили без систем меліорації 77 га земель

Після нас хоч посуха?

Прокуратурою Чорноморського району Криму порушено кримінальну справу стосовно посадовців приватного підприємства, які демонтували зрошувальні системи колишнього сільгосппідприємства у с.Водопойне Міжводненської сільради. За даними прес-служби прокуратури Криму. підприємці залишили без систем меліорації 77 га земель, завдавши збитки на суму понад 670 тис. грн. Дії «землекопів» кваліфіковано як зловживання службовим становищем, за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.

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