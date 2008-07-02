Кримський спікер думає, що Москалю треба звернутися до психіатра

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що в його біографії немає «білих плям».

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином глава парламенту автономії прокоментував журналістам заяву народного депутата Геннадія МОСКАЛЯ про те, що в трудовій книжці А.ГРИЦЕНКА відсутній запис про трудову діяльність з 1980 р. до 1987 рр., і у цей період він міг відбувати покарання на території Росії за кримінальний злочин

А.ГРИЦЕНКО повідомив, що раніше були «дві форми трудових книжок». «Одна форма трудових книжок заповнювалася на державних підприємствах. А друга - книжка колгоспника. Так от, з 80-го по 87-й я працював інструктором зі спорту в колгоспі «Батьківщина» Ленінського району, тому цей запис не міг бути в книжці, в якій вівся стаж роботи на державному підприємстві», - пояснив глава парламенту автономії.

Він також розповів, що в 1980 році працював в Саратовській області робітником цегельного заводу і отримав непогану зарплату. «В ті часи я заробляв 850-900 руб. – це 80-й рік. А перед цим працював слюсарем з ремонту машин, і у мене заробітна плата була 120-130 рублів. Різниця є?», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Кримський спікер назвав заяви нардепа Г.МОСКАЛЯ «маренням». «Ви розумієте, що це марення, але оскільки це марення затяжне і носить хронічний характер, я сьогодні підготував лист, звернувся до міністра охорони здоров`я, щоб провели медичний огляд МОСКАЛЯ, якщо це потрібно - примусовий, і потім результати обнародували в ЗМІ», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

При цьому він повідомив, що не збирається звертатися до суду через заяви Г.МОСКАЛЯ. «На мій погляд, людина виживає з розуму потихеньку. В кожного своя форма деградації... Ну що судиться з людиною?..», - сказав кримський спікер.