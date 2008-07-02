Віце-спікер Криму: українську мову знати не обов`язково

Заступник голови Верховної Ради Криму Михайло БАХАРЕВ вважає, що громадяни України не зобов`язані знати українську мову.

Про це він заявив сьогодні в Сімферополі під час засідання Президії кримського парламенту.

Кримський віце-спікер відзначив, що українську мову зобов`язані знати чиновники, а «інші громадяни - не зобов`язані». «А тим більше в Криму, який став українським примусово», - додав М.БАХАРЕВ.

Чиновник також заявив, що сьогодні в Кримській автономії «немає жодної російської школи». «Всі українські школи, де російську мову вивчають як іноземну», - сказав він. За його словами, хоча українську мову вивчають, але її не знають, при цьому ще і російську мову забувають.

Зі свого боку член Президії - голова мандатної комісії Верховної Ради Криму Григорій ІОФФЕ заявив, що мовна політика, яка проводиться зараз в Україні, йде «лише на шкоду» країні.

«Що робить держава, щоб у Криму українська мова стала привабливою?», - запитав Г.ІОФФЕ, і сам же відповів, мовляв, Всеукраїнський культурний центр, який є в Криму і фінансується з держбюджету, «нічого не робить», не діють також інші органи.

Мовну політику влади України подверги критиці також інші члени Президії ВР Криму (серед них - представники фракцій Блоку Вітренко, Компартії, Блоку «За Януковича!», партії «Союз»).

Зі свого боку Постійний представник Президента України в Криму Леонід ЖУНЬКО підкреслив, що «громадянином не може бути людина, яка не знає (державну – УНІАН) мову».