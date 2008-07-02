В Севастополі - аварія підвищеної складності

Влада Севастополя обіцяє, що водопостачання міста, припинене вчора ввечері внаслідок прориву водопроводу, з 3 липня буде відновлене в повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією начальника Головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації Володимира ХИБУЧЕНКА, коментар якого розміщений на сайті адміністрації, прорив труби стався зі зсувом, що є аварією підвищеної складності.

В результаті, зазначив він, водопостачання по проспекту Острякова, в мікрорайонах Шевченка і Камишової бухти було припинене, особливо в багатоповерхових будинках.

За його словами, відразу ж були початі ремонтні роботи, які продовжувалися всю ніч.

«Протягом цієї доби вода подаватиметься за графіком, а з 3 липня водопостачання буде відновлене в повному обсязі», - запевнив В.ХИБУЧЕНКО.