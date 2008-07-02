Залізниця запустила додатковий поїзд до Сімферополя

Керівництво «Укрзалізниці» і Південної залізниці, зважаючи на численні побажання пасажирів, вирішило ввести додатковий поїзд Харків-Сімферополь.

Про це повідомляє прес-служба Південної залізниці.

Із 3 по 11 липня поїзд курсуватиме по непарних числах, а з 12 липня по 30 серпня планується його щоденне курсування з відправленням із Харкова о 21.25, прибуттям до Сімферополя о 6.38, відправленням із Сімферополя о 22.30 і прибуттям до Харкова о 7.50.