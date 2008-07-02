Прес-конференція з питання узгодження тарифу на проїзд у маршрутках

20:53, 02 липня 2008
Крым
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3 липня - 10.00. Прес-конференція з питання узгодження тарифу на проїзд у маршрутках міста Сімферополь.

У прес-конференції візьмуть участь заступник мера міста Ольга Мурко, начальник управління транспорту і зв`язку міськради Світлана Поправко, керівники транспортних підприємств, які здійснюють автомобільне перевезення пасажирів

Сімферопольсьа міськрада (малий зал, 3 поверх).

 

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