Прес-конференція з питання узгодження тарифу на проїзд у маршрутках

3 липня - 10.00. Прес-конференція з питання узгодження тарифу на проїзд у маршрутках міста Сімферополь. У прес-конференції візьмуть участь заступник мера міста Ольга Мурко, начальник управління транспорту і зв`язку міськради Світлана Поправко, керівники транспортних підприємств, які здійснюють автомобільне перевезення пасажирів Сімферопольсьа міськрада (малий зал, 3 поверх).

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