Йосип Сталін – головний претендент на титул «Ім`я Росія»

Йосип Сталін є лідером опитування, що проводить телеканал «Росія» у проекті «Ім`я Росія». Учасники опитування мають визначити найвидатнішу постать в історії Росії всіх часів.

Незважаючи на те, що опитування завершиться лише у вересні, російські медіа вже занепокоєні тим, що Сталін може стати вибором росіян. «Люди просто не знають правди», – зазначив голова Інституту Російської історії Володимир Лавров в інтерв`ю сайту «Газета.ру». Лавров критикує те, що Сталіна представлено у сучасних російських підручниках історії як героя.

Йосип Сталін набагато випереджає Володимира Висоцького та Володимира Леніна, які посідають поки друге та третє місця, повідомляє Радіо Свобода