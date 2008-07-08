Йосип Сталін – головний претендент на титул «Ім`я Росія»
16:45, 08 липня 2008Крым
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Ленін поки займає третє місце
Йосип Сталін є лідером опитування, що проводить телеканал «Росія» у проекті «Ім`я Росія». Учасники опитування мають визначити найвидатнішу постать в історії Росії всіх часів.
Незважаючи на те, що опитування завершиться лише у вересні, російські медіа вже занепокоєні тим, що Сталін може стати вибором росіян. «Люди просто не знають правди», – зазначив голова Інституту Російської історії Володимир Лавров в інтерв`ю сайту «Газета.ру». Лавров критикує те, що Сталіна представлено у сучасних російських підручниках історії як героя.
Йосип Сталін набагато випереджає Володимира Висоцького та Володимира Леніна, які посідають поки друге та третє місця, повідомляє Радіо Свобода
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