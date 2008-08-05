Поїзд Сімферополь-Казань збив двох хлопців на скутері: один загинув

У Запорізькій області внаслідок зіткнення потягу зі скутером 1 особа загинула і 1 травмована.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні МНС, дорожньо-транспортна подія сталася напередодні о 2.30 на залізничному переїзді біля с. Розовка Акимівського району області.

«О 2.30 на залізничному переїзді 1270 км перегону Акимівка-Сімферополь локомотив ЧС2№459 потягу №190 прямування Сімферополь-Казань смертельно травмував водія скутера 1990 р.н. Пасажира скутера, так само 1990 р.н., з численними травмами доправили в генічеську центральну райлікарню», - повідомили в МНС, зазначивши, що до затримки руху подія не призвела.

Обставини та причини трагедії встановлюють.