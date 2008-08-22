Після закінчення курортного сезону міліція суворо діятиме в Криму

00:55, 22 серпня 2008
Крым
0 0

«Ліквідовуватимемо самозахоплення, кого б це не стосувалося...»

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що після закінчення курортного сезону в Криму міліція строго діятиме по відношенню до тих, хто незаконно захопив землі на півострові, зокрема в селищах Мирне і Чистеньке Сімферопольського району.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив журналістам у Криму.

"Дійсно, ми ліквідовуватимемо самозахоплення, кого б це не стосувалося, кримських татар, або громадян інших національностей. Але діяти радикально під час курортного сезону вважаю непотрібним", - підкреслив глава МВС.

У цьому контексті він запевнив, що, як тільки закінчитися курортний сезон, міліція діятиме "суворо згідно із законом по відношенню до тих, хто захопив декілька гектарів землі".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter