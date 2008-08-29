У НУ-НС готуються до «провокацій Кремля на Кримському півострові»

Народний депутат (блок НУ-НС), заступник парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Ксенія ЛЯПІНА вважає, що українці повинні бути готовими до низки провокацій у Криму з боку Кремля.

"Ми не повинні ховати голову в пісок. Треба чесно визнати, що Росія дійсно має певні наміри щодо України. Ми повинні бути готовими до низки провокацій в Криму з боку Кремля. Тому підтримка НАТО для нас зараз є особливо важливою", - заявила депутат, коментуючи висловлювання російського політика Дмитра РОГОЗІНА, котрий заявив, що Росія захищатиме своїх громадян у Криму.

На думку депутата, "це досить тривожна заява для України". "Вона пролунала від політика, який досить близький до керівництва Кремля і є представником Росії в НАТО. Заява спрямована на те, щоб спровокувати українську владу на зустрічні заяви", - вважає народний депутат.

К.ЛЯПІНА нагадала про "ситуацію з подвійним громадянством в Криму" і зазначила, "що так само починався конфлікт між Росією і Грузією". "Російські політики, кажучи про те, що вони захищатимуть своїх громадян у Криму, намагаються спровокувати конфлікт. Насправді мова йде не про той відсоток російських громадян, які проживають в Криму, а про спробу незаконно переорієнтувати українців на подвійне громадянство, що суперечить Конституції України", - сказала депутат, повідомляє прес-служба НУ-НС.

Народний депутат також провела паралель між теперішньою ситуацією і ситуацію 1939 року. "Якщо б Гітлера свого часу зупинили, то Другої світової війни не було б. Тому зараз першочергове завдання – не повторювати помилок історії, а шукати підтримку серед європейських країн", - зауважила вона.

К.ЛЯПІНА переконана, що українська влада зараз в першу чергу "має реагувати дипломатичними каналами, шукаючи партнерів серед країн Європи для створення коаліції", яка допоможе Україні захистити свій суверенітет.