Вихователі завели глухонімих дітей під колеса

Прокуратурою Феодосії порушено кримінальну справу за фактом неналежного виконання службових обов`язків вихователями дитячого оздоровчого табору «Орльонок».

У результаті халатності посадовців двоє дітей (9 і 16 років) з інтернату для глухонімих дітей, які приїхали до табору, потрапили під колеса автотранспорту, повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

«Трагедія відбулася з вини вихователів, які переводили групу глухонімих дітей в недозволеному місці», - йдеться в повідомленні. Діти отримали численні переломи та травми голови.

Дії посадовців табору «Орльонок» кваліфіковано за ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України - як службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків.