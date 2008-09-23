«Спрут» і «Зиґзаґ» повертаються

У Сімферополі наприкінці вересня працюватимуть бригади Полтавського водоканалу, «озброєні» пристроями «Спрут» та «Зиґзаґ», за допомогою яких будуть відключені від води квартири городян, що мають заборгованості за послуги водопостачання та водовідведення.

Про це повідомляє прес-центр міськради Сімферополя.

Після відключення абонентів-боржників подачу води відновлять лише після оплати всієї суми боргу і оплати додаткового рахунку за роботи, пов`язані з відключенням і підключенням. Вартість робіт складає від 200 до 600 грн., залежно від витрат.

Водоканал Сімферополя «переконливо рекомендує» сімферопольцям погасити борги.

Нагадаємо, у липні поточного року бригади Полтавського водоканалу вже відключали в Сімферополі абонентів-боржників. Результати роботи полтавчан можна вважати задовільними - оплата населенням послуг водопостачання і водовідведення в липні становила понад 100%.