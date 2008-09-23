В Ялту завітають Малкович і Спейсі

10:56, 23 вересня 2008
Крым
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25 вересня у Ялті відбудеться презентація театру ім. А.П.Чехова, яку відвідають західні зірки театру і кіно: Джон Малкович, Кевін Спейсі, драматург Том Стоппард.

Привод для презентації - закінчення реставрації театру ім. А.П.Чехова в Ялті і Будинку письменника «Біла дача». Реставрація була проведена Національною Резервною Корпорацією, власником якої є Олександр Лєбєдєв.

У програмі презентації передбачена прес-конференція, орієнтовно о 14.30.

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