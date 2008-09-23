На всесвітній карті корупції Україна – серед багрових від сорому (фото)

У міжнародному рейтингу за рівнем корупції в державному секторі за 2008 рік Україна опинилася на 134-му «рівні». Таку саму оцінку одержали Пакистан, Ліберія і Нікарагуа.

Рейтинг сьогодні публікує міжнародна організація Transparency International

Найвищу оцінку (країни з мінімальним рівнем корупції) 9,3 бала за десятибальною шкалою одержали Данія, Нова Зеландія і Швеція. Замикають рейтинг Сомалі, Ірак, Мьянма і Гаїті з результатом трохи вищим за 1 бал.

З неприємних новин – укладачі рейтингу відзначають, що серед країн СНД рівень корупції за останній рік дещо знизився тільки в Грузії. В Україні він рік від року тільки росте.

Щодо новин приємних – ми не останні представники СНД в рейтингу. Казахстан опинився на 145-му місці, Росія – на 147-му, Білорусь і Таджикистан – на 151-му, Азербайджан – на 158-му. Киргизстан, Туркменістан і Узбекистан розділили 166-е місце.

Презентуючи рейтинг, в Transparency International відзначили безперечний зв`язок високого рівня корупції і хабарництва з неспроможністю державних інститутів і бідністю населення.

«Високі рівні корупції і бідність, що як і раніше отруює життя багатьох співтовариств в світі, – це нескінченна гуманітарна катастрофа, з якою неможливо миритися, - заявила Угетт Лабелль, глава правління Transparency International. Проте навіть в тих країнах, які знаходяться в більш привілейованому положенні, викликають стурбованість відмінності в застосуванні антикорупційного законодавства, що вимагає жорсткішого підходу до проблеми протистояння корупції». У той же час вона відзначила, що «в бідних країнах світу рівень корупції може означати різницю між життям і смертю».