Президент велів пофестивалити

1 листопада у Києві відбудеться Всеукраїнський фестиваль бандурного мистецтва імені Остапа Вересая.

Про це йдеться в Указі Президента України Віктора ЮЩЕНКА, текст якого розміщений на його офіційному сайті.

Зокрема, Президент вирішив підтримати ініціативу громадськості щодо започаткування проведення такого фестивалю.

Для цього він доручив Міністерству культури і туризму розробити та затвердити в десятиденний строк у встановленому порядку Положення про Всеукраїнський фестиваль бандурного мистецтва імені Остапа Вересая і заснувати п`ять премій Президента України його переможцям.

Кабінету міністрів доручено розробити та внести до 15 жовтня проект Положення про премії Президента України переможцям Всеукраїнського фестивалю бандурного мистецтва імені Остапа Вересая та пропозиції щодо розміру таких премій, а Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям разом із Міністерством культури і туризму надавати всебічне сприяння колективам бандуристів і окремим солістам щодо забезпечення їх участі у фестивалі.

Державному управлінню справами, Міністерству культури і туризму також доручено забезпечити відкриття Всеукраїнського фестивалю бандурного мистецтва 1 листопада 2008 року у Національному палаці мистецтв «Україна».