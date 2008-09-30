Прокуратура вимагає покарати чиновників 8 кримських РДА

Прокуратура Криму вимагає від Ради міністрів автономії притягнути до відповідальності чиновників 8 кримських районів, території яких цього літа найбільше постраждали від пожеж.

Як повідомили у прес-службі відомства, прокуратурою внесено подання до уряду автономії. Наглядове відомство вимагає від Радміну Криму дієвих заходів до усунення порушень і вирішення питання про дисциплінарну відповідальність посадовців Джанкойської, Ленінської, Красногвардійської, Красноперекопської, Первомайської, Раздольненської, Совєтської та Чорноморської райдержадміністрацій.

За даними МНС, кажуть у прокуратурі, в автономії поточного року зафіксовано 160 пожеж, більша частина яких відбулася унаслідок порушення протипожежних правил утримання лісосмуг і суміжних сільськогосподарських земель. "Перевірки, проведені наглядовим відомством, свідчать про те, що випалених пейзажів у Криму було б значно менше, якби вживалися всі необхідні заходи до охорони земель. На даний час дві третини лісосмуг взагалі не мають господаря, протипожежні смуги оборювання або відсутні зовсім, або не відповідають стандартам", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, через неналежне оборювання полів вогнем на початку серпня було пошкоджено 572 гектари унікального об`єкту природно-заповідного фонду - Опукського заповідника (Ленінський район Криму). Територіальною прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом порушення вимог пожежної безпеки, чим завдано збитків у великому розмірі - 11 млн. грн.

Загалом поточного року за фактами спалаху рослинності органами прокуратури Криму порушено 11 кримінальних справ, внесено понад 20 документів реагування до місцевих органів влади та самоврядування з вимогою усунути порушення.