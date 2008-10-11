СБУ, МВС та прокуратура застерігають політиків від спроб дестабілізувати ситуацію в Криму

Управління СБУ, МВС України в АР Крим та прокуратура застерігають певні політичні сили та громадські організації від спроб дестабілізувати ситуацію на півострові.

Про це йдеться у спільній заяві вказаних правоохоронних служб, переданій УНІАН за підписами їх керівників.

"Останнім часом в засобах масової інформації поширюються заяви окремих представників політичних сил та громадських організацій про можливі варіанти дестабілізації ситуації в Криму. Зокрема, йдеться про наміри ліквідувати статус автономії, проведення різних референдумів, створення національного адміністративного утворення, проводяться аналогії з недавніми подіями на Кавказі, як можливого сценарію розвитку ситуації на півострові, тощо. Все це не сприяє стабільності в суспільстві і спокою громадян", - зазначається в документі.

У зв`язку з цим, наголошується у зверненні, правоохоронні структури застерігають "представників окремих громадсько-політичних організацій від провокацій та заяв, що можуть призвести до дестабілізації ситуації на Кримському півострові". "Будь-які деструктивні дії отримають належне правове реагування, а до осіб, які їх вчинили, будуть застосовані заходи правового характеру згідно з чинним законодавством", - йдеться у заяві.