Пам’ятник Катерині ІІ в Севастополі облили жовтою і синьою фарбою (фото)

У Севастополі невідомі облили жовтою і синьою фарбою пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ.

Інцидент стався вночі. Згідно з інформацією відділу культурної спадщини, пам’ятник не занесений в реєстр як пам`ятник історії і культури. Міліція шукає правопорушників.

Автором цього пам’ятника є народний художник України, почесний житель Севастополя Станіслав Чиж, який вже пішов з життя. Фінансування та організаційні заходи зі встановлення пам’ятника здійснювала місцева громадська організація „Фонд імені Геннадія Черкашина”.

Пам’ятник Катерині ІІ відкрили в Севастополі 15 червня. Раніше судовим рішенням було зупинено дію рішення Севастопольської міської ради про встановлення цього пам’ятника.

Фото Олександра Юрченка / УНІАН