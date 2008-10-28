«Братство» божиться: Катерину II кримські активісти не чіпали

Міліція розшукує правопорушників, які облили фарбою пам`ятник російський імператриці Катерині II у Севастополі.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Севастополі.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Ленінського райвідділу міліції Севастополя.

«Згідно з інформацією відділу культурної спадщини, пам’ятник Катерині II не занесено до реєстру як пам`ятник історії і культури», говориться в повідомленні.

Активісти ряду російських організацій Севастополя не виключають, що пам`ятник облили фарбою прихильники «Братства» Дмитра КОРЧИНСЬКОГО. Разом з тим, помічник лідера «Братства» заявив УНІАН, що до цієї події «точно кримські» активісти не мають відношення.

Раніше громадська організація «Українська громада Севастополя» заявила, що також не має відношення до події, а «коріння вандалізму» слід шукати серед проросійських організацій.

Пам`ятник Катерині II відкрили в Севастополі 15 червня 2008 року. Раніше судовим рішенням було зупинено дію рішення Севастопольської міської ради про установлення цього пам`ятника.

Сьогодні вночі пам`ятник імператриці було облито жовтою та синьою фарбою.