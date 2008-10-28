Адміністрація Куниціна закликала севастопольців до спокою

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН засуджує дії невідомих, які минулої ночі облили фарбою пам`ятник Катерині II.

Він сподівається, що правоохранці Севастополя докладуть всіх зусиль для того, щоб в найкоротші терміни знайти вандалів.

Як повідомляє прес-служба Севастопольської МДА, С.КУНІЦИН закликав севастопольців до спокою і стриманості. «Слід пам`ятати, - підкреслив голова МДА, - що радикали всіх мастей в нинішній політичній обстановці прагнутимуть заробити дешеві політичні дивіденди, дестабілізуючи ситуацію в регіоні».

Пам`ятник Катерині II відкрили в Севастополі 15 червня 2008 року. Раніше судовим рішенням було зупинено дію рішення Севастопольської міської ради про установлення цього пам`ятника.

Сьогодні вночі пам`ятник імператриці було облито жовтою та синьою фарбою. Міліція розшукує правопорушників.