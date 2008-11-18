У Криму затримали хабарника - голову садового товариства

Порушено кримінальну справу

У Криму затримано хабарника - голову садового товариства. Хабарника викрито працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю. Як повідомляє Департамент зв’язків з громадськістю МВС України, голова садового товариства вимагав та отримав 70,2 тис. грн. хабара від жителя Кримської автономії за прийняття його до членів товариства й виділення земельної ділянки площею 0,12 га. Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).

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