Грач закликав кримчан проігнорувати акцію до роковин Голодомору

Лідер кримських комуністів, народний депутат Леонід ГРАЧ (фракція Комуністичної партії України) закликав жителів Криму проігнорувати всеукраїнську акцію «Засвіти свічку».

Нагадаємо, Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав громадян 22 листопада засвітити свічки на згадку про жертв Голодомору.

Л.ГРАЧ у зверненні до кримчан, текст якого має УНІАН, заявив, що нинішня влада України використовує «трагічні події 1930-х років для політичної всеукраїнської вистави, цинічно збудованої на фактах, що перебріхуються, підтасовуються, а то і на голій фальсифікації».

На думку комуніста, кінцевою метою таких дій є «розпалювання ненависті до Росії» і «протиставлення українського народу російському». «Для цього на державному рівні розгорнута кампанія з дискредитації всієї багатовікової спільної історії нашого єдиного східнослов`янського народу, зокрема, і радянського періоду», - вважає депутат.

Л.ГРАЧ закликав кримчан не піддатися «на міждержавну проамериканську провокацію з русофобським душком».

«Закликаю проігнорувати 22 листопада всеукраїнську акцію «Засвіти свічку» як таку, що ідеологічно не відповідає реальній історичній дійсності, спрямовану на розпалювання міжнаціональної ворожнечі, на приниження національної гідності», - заявив лідер комуністів Криму.

А прес-центр сімферопольської мерії сьогодні повідомив, що 21-22 листопада в Сімферополі пройде низка заходів, приурочених до дня пам`яті жертв Голодоморів. Зокрема, вдень 21 листопада працівники міськвиконкому Сімферополя у своїх кабінетах запалять свічки на згадку про жертв Голодоморів, таким чином вони підтримають всеукраїнську акцію «Засвіти свічку». Також вранці 22 листопада у храмі святих апостолів Петра і Павла відбудеться панахида за жертвами Голодоморів, у якій візьмуть участь посадовці міськвиконкому і районних рад Сімферополя.