Групу митників з Криму засудили від 7,5 до 9,5 років в`язниці

Групу осіб на чолі з начальником кримського митного поста «Феодосія» засуджено на термін від 7,5 до 9,5 років з конфіскацією майна за ухилення від сплати податків на суму 13,2 млн грн. та отримання хабара у $314 тис.

Про це повідомляє proUA із посиланням на прес-службу Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України.

Зокрема, волі позбавили начальника митого поста «Феодосія» Вербицького, начальника вантажно-пасажирського відділу Кирилова, старшого інспектора Кравченка та головного інженера Третякова.

Згідно повідомлення, вони провели незаконне оформлення експорту промислового обладнання вартістю 66,5 млн. грн., чим ухилились від сплати податків на загальну суму 13,2 млн. грн.

За це митники отримали хабарів на загальну суму 314 тис. доларів США.