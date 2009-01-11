У Криму минулого року кількість злочинів скоротилася на 4,5%

У Криму у 2008 році кількість вчинених злочинів скоротилася на 4,5% до 19729.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

За її даними, на 10,9% знизилася кількість тяжких і особливо тяжких злочинів (з 7780 до 6930).

«Завдяки прокуратурі додатково поставлено на облік 1063 злочини – стільки їх ледь не залишили без реагування міліціонери, винісши необгрунтовані відмови в порушенні кримінальних справ», - повідомляє прес-служба.

Прокурорами скасовано 376 постанов про закриття кримінальних справ і 2,7 тисяч постанов про призупинення досудового слідства.

З вимогою усунення виявлених порушень законності внесено 1089 документів прокурорського реагування, за результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 1329 працівників ОВС. 56 міліцейським працівникам пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочинів.

В 2007 році ріст злочинності в автономії склав 10%.