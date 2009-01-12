Українці Севастополя пропонують прив`язати флот Росії до газу

Громадська організація „Українська громада Севастополя” „у зв’язку з нав’язуванням Україні максимальних світових цін на газ вимагає від Президента й уряду України включити питання перебування Чорноморського флоту РФ в Україні до газових перемовин, і виставити Російській Федерації максимальні світові ціни за оренду військово-морських баз, за енергозабезпечення, комунальні послуги та відповідну штрафну санкцію за борги Чорноморського флоту РФ до пенсійного фонду України”.

Про це йдеться в заяві громадської організації, текст якої передано УНІАН.

Як наголошується у заяві, “Українська громада Севастополя” „пам’ятає, що розподіл Чорноморського флоту колишнього СРСР проходив у тісному поєднанні з постачанням газу Україні. Зараз російський флот знаходиться у Севастополі і в Криму у тепличних умовах. Україна забезпечує його теплом, електроенергією і комунальними послугами за внутрішніми цінами в Україні, а борг російського флоту до Пенсійного фонду становить близько 3 млн.грн.”.

У заяві також зазначається, що “Українська громада Севастополя” з великим занепокоєнням сприйняла факт одностороннього припинення транзиту російського газу через територію України 7 січня 2009 року. На думку авторів заяви, „так званий стратегічний партнер України черговий раз випробовує українців на право власної незалежності та намагається відібрати в нас право бути господарем у власному домі, карає газовим вентилем за незалежну від Кремля міжнародну політику та домагається через холод втягнути нас в свою імперію ”зла і брехні”.

“Українська громада Севастополя” також звертається до національних товариств, всіх мешканців Севастополя виступити з вимогою до керівництва Росії припинити газовий шантаж України та Європи і повернутися до взаємовідносин, обумовлених договором про дружбу і співпрацю між нашими країнами”.