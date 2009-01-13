Новий тральщик ввійде до складу Чорноморського флоту Росії

17 січня в Новоросійській військово-морській базі Чорноморського флоту Росії заплановане проведення урочистостей з нагоди прийому до складу ВМФ Росії морського тральщика ”Віце-адмірал Захар’їн”.

Про це повідомили в Службі інформації і громадських зв`язків Чорноморського флоту ЧФ.

Повідомляється, що останнього разу новий корабель такого класу Чорноморський флот прийняв у 2002 році, коли до ЧФ був приписаний тральщик ”Валентин Пікуль”.

Морський тральщик ”Віце-адмірал Захар’їн” був закладений на Середньоневському СБЗ у 1994 році. Корабель був названий на честь начальника оперативного управління Головного штабу ВМФ у 1985-1991 рр. Володимира ЗАХАР’ЇНА.

Морський тральщик створений за проектом конструкторського бюро ”Алмаз”. Тральщик оснащений найсучаснішими засобами протимінного захисту. Вперше на мінно-тралових кораблях такого типу впроваджені інтегровані ходовий місток і головний командний пункт, а також автоматизована система управління протимінними діями.