У Севастополі розпочався збір з офіцерами командування ВМС

У Севастополі сьогодні розпочався триденний оперативний збір з офіцерами командування українського флоту.

Як повідомляє прес-служба Управління Міноборони України, збір проходить під загальним керівництвом командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірала Ігоря ТЕНЮХА.

"Ми навчаємося діяти в сучасних умовах та реагувати на ті виклики і загрози, які ставить час. Нинішній оперативний збір стане основою для удосконалення практичних навичок офіцерів командної ланки під час виконання функціональних обов’язків, організації заходів підготовки та застосування сил в умовах сьогодення", - зазначив І.ТЕНЮХ.

Крім представників управлінь, служб та відділів командування Військово-Морських Сил України, в оперативному зборі також беруть участь керівники управлінь Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства України з надзвичайних ситуацій і Служби безпеки України в АР Крим та Севастополі.

Учасники збору прослухають низку лекцій щодо принципів застосування ВМС, основних положень Державної програми розвитку ЗСУ на 2006-2011 роки та напрямків і основних заходів розвитку ВМС країни у 2009 році тощо. Крім того, будуть розглянуті тенденції та напрямки розвитку морського озброєння і військової техніки, форм та способів застосування ВМС провідних країн світу.

У свою чергу представники інших силових відомств держави доведуть погляди командувань цих структур на форми та способи застосування своїх сил спільно з об’єднаннями та з’єднаннями флоту.

На закінчення оперативного збору його учасники закріплять отримані теоретичні знання за допомогою тренувань та практичних занять, тестувань та заліків.