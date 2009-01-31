Пенсіонер у нервовому збудженні вистрибнув з 3-го поверху в Криму

Літній чоловік, знаходячись у стані психомоторного збудження, стрибнув з балкона третього поверху будинку в смт. Орджонікідзе (Феодосія, Крим).

Як повідомляє прес-служба кримського управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, інцидент стався ввечері в п`ятницю.

Чоловіка, 1933 року народження, було доставлено "швидкою" у травматологічне відділення Феодосійської міської лікарні.

Стан постраждалого – важкий, повідомили в МНС.