Пенсіонер у нервовому збудженні вистрибнув з 3-го поверху в Криму

12:18, 31 січня 2009
Крым
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Стан постраждалого – важкий

Літній чоловік, знаходячись у стані психомоторного збудження, стрибнув з балкона третього поверху будинку в смт. Орджонікідзе (Феодосія, Крим). 

Як повідомляє прес-служба кримського управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, інцидент стався ввечері в п`ятницю.

Чоловіка, 1933 року народження, було доставлено "швидкою" у травматологічне відділення Феодосійської міської лікарні.

Стан постраждалого – важкий, повідомили в МНС.

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