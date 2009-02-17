Україна перебуває на межі дефолту – банківські аналітики

Банківські аналітики вважають, що Україна перебуває на межі дефолту.

Про це повідомляє інтернет-видання EUobserver.

За словами аналітика Commerzbank Ульріха ЛЕЙТМАННА, вірогідність суверенного дефолту оцінюється у 90%. “Це може статися в найближчі два квартали”, - сказав він.

У статті зазначається, що промислове виробництво в Україні скоротилося на 26%, порівняно з минулим роком, гривня втратила майже третину своєї вартості порівняно з доларом, а Міжнародний валютний фонд має сумніви щодо надання нових траншів стабілізаційного кредиту.

“Політична боротьба між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО напередодні президентських виборів тільки погіршує ситуацію”, - зазначає EUobserver.

Видання пише про те, що деякі експерти не виключають використання В.ЮЩЕНКОМ свого впливу на Національний банк України з метою попередження продажу урядом Ю.ТИМОШЕНКО цінних паперів для покриття боргових зобов’язань.

“Одна сторона може спровокувати такий вид суверенного дефолту для отримання політичних дивідендів”, - заявив виданню експерт банку HSBC Олександр МОРОЗОВ.

“У такому випадку Ю.ТИМОШЕНКО не зможе виконати зобов’язання перед своїм електоратом щодо виплати зарплат, пенсій тощо”, - додав експерт.

Видання вважає, що, найвірогідніше, в Україні може виникнути такий самий дефолт, як був у Росії в 1998 році.

При цьому, у випадку дефолту в Україні, найбільше можуть постраждати австрійські, французькі, шведські, італійські та німецькі банки із загальною сумою участі в економіці країни у 30 млрд. євро.