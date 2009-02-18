ВР Криму звільнила Савельєва із посади міністра курортів авт

Верховна Рада Криму на сьогоднішньому пленарному засіданні звільнила з посади міністра курортів і туризму АРК Володимира САВЕЛЬЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, подання про звільнення міністра з посади вніс до ВР АРК голова Ради міністрів Криму Віктор ПЛАКІДА на підставі поданої В.САВЕЛЬЄВИМ заяви про звільнення за власним бажанням (ст. 38 КЗпП України).

У рішенні кримського парламенту зазначається, що В.САВЕЛЬЄВА звільнено з посади міністра курортів і туризму АРК із 12 січня 2009 року.