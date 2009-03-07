У Криму під грюкання каструль вимагали імпічменту Ющенка

Активістки Російської громади Криму сьогодні під час «Маршу порожніх каструль» у Сімферополі зажадали оголосити імпічмент Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, більш як 100 жінок стукали ложками по порожніх каструлях і скандували: «Наши кастрюли пусты, наши дети голодны, наши мужья без работы, а Президент – без заботы!» і «Долой оранжевую власть!».

Люди вийшли на акцію з транспарантами: «Геть Ющенка, Балогу, Стельмаха, Вакарчука, Вовкуна. Геть банкротів, русофобів і корупціонерів!», «Ми за російську мову і культуру!», «НАТО нам не треба!».

«Ми бажаємо Президентові ЮЩЕНКУ швидкого імпічменту, а керівникові його Секретаріату і президентським міністрам – швидкого звільнення слідом за міністром ОГРИЗКОМ і судових позовів», – йдеться у зверненні до глави держави і членів його команди.

Жінки пройшли маршем до будівлі Представництва Президента України в Криму, на огорожу якого вони залишили «подарунки» для дружини глави держави Катерини ЮЩЕНКО – туфлю, фартух, порожню каструлю, а також символічні вінки із стрічками, де були написані вимоги до В.ЮЩЕНКА.

Крім того, учасниці акції на флагштоку закинули через огорожу на територію представництва трилітровий слоїк з гривнями і написом «Родині Ющенків на квиток до Америки».

Усунути від влади В.ЮЩЕНКА вони зажадали від прем`єр-міністра, лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО і керівника Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА. «Ми закликаємо вас сісти за стіл переговорів і досягнути домовленостей, які б дали змогу позбавити Україну від домагань режиму ЮЩЕНКА», – сказано у зверненні до Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧА.