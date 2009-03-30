Служба безпеки України передала Криму книги про голодомор

Служба безпеки України передала вищим навчальним закладам книги та документальні фільми про голодомор, створені за розсекреченими архівними матеріалами.

Як повідомляє прес-служба СБУ, книги та документальні фільми передали ВНЗ Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та АР Крим.

Низка наукових, публіцистичних, довідкових видань та документальних фільмів, присвячених тематиці голодомору 1932-1933 років в Україні, стала результатом співпраці СБУ з Українським Інститутом національної пам’яті.

У Криму література надійшла до найбільшого вищого навчального закладу півострова – Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.