Ялта порахує бездомних

12:05, 10 квітня 2009
Крым
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Планується створити центр обліку

У Ялті планується створити Центр обліку бездомних громадян. 

Як говориться у рішенні Ялтинської міської ради, центр стане структурним підрозділом міськуправління праці і соціального захисту, повідомляє офіційний сайт міста 

Начальник управління Сергій МАКАГОН повідомив: центр вестиме первинний облік бездомних, видаватиме посвідчення про прийняття на облік, а також створить інформаційний банк даних.

Також співробітники центру виявлятимуть бездомних громадян, проводитимуть первинне соціально-психологічне консультування (за бажанням), сприятимуть в працевлаштуванні і здобутті медичної допомоги в лікувальних установах Ялти тощо.

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