Ялта порахує бездомних

У Ялті планується створити Центр обліку бездомних громадян.

Як говориться у рішенні Ялтинської міської ради, центр стане структурним підрозділом міськуправління праці і соціального захисту, повідомляє офіційний сайт міста

Начальник управління Сергій МАКАГОН повідомив: центр вестиме первинний облік бездомних, видаватиме посвідчення про прийняття на облік, а також створить інформаційний банк даних.

Також співробітники центру виявлятимуть бездомних громадян, проводитимуть первинне соціально-психологічне консультування (за бажанням), сприятимуть в працевлаштуванні і здобутті медичної допомоги в лікувальних установах Ялти тощо.