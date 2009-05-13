Штормове попередження в Криму
10:26, 13 травня 2009Крым
0 0
Сильні зливи та град
У Криму на сьогодні оголошено штормове попередження через погіршення погодних умов.
Про це повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.
«13 травня на території кримської автономії очікуються місцями сильні зливи, гроза, град і шквалистий вітер 15-20 метрів на секунду», – повідомляють рятувальники.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter