Штормове попередження в Криму

У Криму на сьогодні оголошено штормове попередження через погіршення погодних умов.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.

«13 травня на території кримської автономії очікуються місцями сильні зливи, гроза, град і шквалистий вітер 15-20 метрів на секунду», – повідомляють рятувальники.