Як українці оцінюють антикризову діяльність влади (опитування)

Українці в цілому негативно оцінюють роботу центральних органів влади в умовах кризи. Про це свідчать результати спільного дослідження Європейського інституту інтеграції та розвитку (ЄІІР) та Київського міжнародного інституту соціології, передані агентству УНІАН.

За результатами опитування, найбільш негативно респонденти оцінюють діяльність Президента України, Верховної Ради та Національного банку з подолання наслідків економічної кризи. «Дуже погано» й «скоріше погано» – діяльність Президента – 53% та 32% відповідно, ВР – 49% та 31%, НБУ – 38% та 27%. «Скоріше добре» та «дуже добре» – діяльність Президента – 8% та 2% відповідно, ВР – 11% та 1%, НБУ – 11% та 1%. Більш ефективною українці вважають діяльність уряду – «дуже добре» та «скоріше добре» оцінюють його роботу 3% та 20% опитаних.

Набагато краще громадяни оцінюють антикризову діяльність місцевої влади: «скоріше добре» та «дуже добре» – 32% та 6%. На другому місці за рівнем ефективності прибувають органи внутрішніх справ. Роботу МВС вважають «дуже доброю» та «скоріше доброю» 24% українців.

Дослідження проходило методом телефонного інтерв’ю з 6 по 10 травня 2009 року серед населення України віком від 18 років. Опитування проводилось у 68 населених пунктах в усіх областях України та в автономній республіці Крим.