П`яна жiнка звалилася з Демерджи

П`яна мешканка Алушти травмована в результаті падіння під час спуску з гори Демерджи.

Як повідомляє кримське управління МНС, начальник Контрольно-рятувальної служби Алушти з двома співробітниками і фельдшером виїхали до потерпілої на автомобілі. Жінці надали медичну допомогу.

Через складнi погоднi умови було неможливо провести транспортування потерпілої до машини. На допомогу викликали 5 рятувальників.

Кримчанку, 1959 року народження, в стані алкогольного сп`яніння доставили до лікарнi. У неї - закритий перелом передпліччя і садни обличчя.