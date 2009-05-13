П`яна жiнка звалилася з Демерджи
11:00, 13 травня 2009Крым
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Кримчанка у лікарнi
П`яна мешканка Алушти травмована в результаті падіння під час спуску з гори Демерджи.
Як повідомляє кримське управління МНС, начальник Контрольно-рятувальної служби Алушти з двома співробітниками і фельдшером виїхали до потерпілої на автомобілі. Жінці надали медичну допомогу.
Через складнi погоднi умови було неможливо провести транспортування потерпілої до машини. На допомогу викликали 5 рятувальників.
Кримчанку, 1959 року народження, в стані алкогольного сп`яніння доставили до лікарнi. У неї - закритий перелом передпліччя і садни обличчя.
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