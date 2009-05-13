Рух: Чорноморський флот Росії є осередком нестабільності в Криму

Голова Кримської крайової організації Народного Руху України, депутат фракції «Курултай-Рух» в парламенті автономії Леонід ПИЛУНСЬКИЙ вважає, що Чорноморський флот Росії є осередком нестабільності в Криму.

«Ця військова іноземна база на території України є осередком нестабільності та підбурювання населення до антиукраїнських настроїв», - заявив вiн, повідомляє прес-служба НРУ.

Л.ПИЛУНСЬКИЙ також вважає, що ЧФ РФ не має важливого стратегічного значення. «Проти кого цей флот Росії? Проти Грузії, флот якої був потоплений під час військової агресії Росії, проти цієї кавказької держави? Якщо Туреччина перекриє головні протоки з Чорного в Середземне море, то Чорноморському флоту не буде, де воювати», - наголосив вiн.