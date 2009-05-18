Севастополь визнано найкращим в Україні містом за впорядкуванням за 2008 рік у категорії міст з населенням до 1 млн. жителів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН, посилаючись на підсумки засідання конкурсної комісії щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт якнайкращого впорядкування і підтримки громадського порядку», яке відбулося 14 травня в Києві.

За інформацією С.КУНІЦИНА, «Севастополь посів перше місце в Україні за 2008 рік у категорії населення до 1 млн. жителів. Друге - Житомир, третє - Миколаїв».

Як додав голова виконавчої влади міста, «у Севастополі цілий тиждень працювала комісія, перевіряли все, зокрема кладовища. Ми посилали альбоми, демонструючи все, що нами зроблено для впорядкування, на набережних, бульварах, скільки де вкладено ресурсу, грошей тощо. У результаті 14 членів комісії у складі міністрів, заступників міністрів одностайно проголосували за Севастополь».

С.КУНІЦИН підсумував: «Так, у нас багато вад, але я вважаю, що це відповідь тим, хто нам довго мотав нерви, відповідь - хто і як працює».