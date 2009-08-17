Підпільне виробництво бензину виявили в Криму

Підпільне виробництво бензину виявили в місті Білогірськ у Криму співробітники податкової міліції.

Як повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації в Криму, нелегальне виробництво нафтопродуктів, які є підакцизною групою товарів, організував на орендованій території нафтобази житель міста Горлівка Донецької області. «За його вказівкою, за допомогою так званих присадок підвищувалося октанове число бензину, який реалізовувався на АЗС Криму і Донецької області», - повідомили податківці.

Добове виробництво саморобного бензину могло становити до 100 тонн.

«Згідно з висновком експертизи, надані на дослідження зразки бензину А-92 не відповідають вимогам Державного стандарту за октановим числом», - заявили у прес-службі податкової.

Співробітники відомства описали цистерни, насоси, присадки та інші товарно-матеріальні цінності на загальну суму більш як 1,1 млн. грн.

Порушено справи за статтями 204 і 364 Кримінального кодексу України («незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» і «зловживання владою або службовим становищем»).