Москаля понизили в посаді, заславши до Криму?

Голова постійної комісії Верховної Ради Криму з правових питань, правопорядку і надзвичайних ситуацій Людмила ЛУБІНА вважає призначення Геннадія МОСКАЛЯ начальником кримської міліції – заступником міністра внутрішніх справ України суто політичним рішенням.

Про це вона сказала в інтерв`ю УНІАН.

ЛУБІНА вважає, що призначення МОСКАЛЯ в Крим не є для нього посадовим зростанням.

«На мій погляд, це пониження генерала МОСКАЛЯ з депутатів (народного депутата), з тієї посади, яку він обіймав, – помічника-консультанта ЛУЦЕНКА. Люди зазвичай ростуть, а не повертаються (на колишні посади)», – заявила вона.

«Одна річ, він був консультантом ЛУЦЕНКА, коли ЛУЦЕНКО не фахівець і не юрист навіть, очолює це відомство. Те, що з досвідом МОСКАЛЯ – він дуже непоганий оперативний працівник і багато років у міліції – і раптом іти на заступника міністра, – це не посадове зростання, це ненормальне явище. А якщо це ненормальне явище – то що? Отож, це суто політичне рішення. А якщо політичне рішення – то чиє? Тієї партії, якій він зараз надає перевагу», – продовжила співрозмовниця агентства.

ЛУБІНА зазначила: «життя покаже», як МОСКАЛЬ боротиметься зі злочинністю в Криму. «Якщо це буде нормальна боротьба зі злочинністю, то комісія з правових питань це вітатиме і всіляко цьому сприятиме, допомагаючи нашій міліції. Якщо це буде безчинство, якісь політичні заяви, погрози, і сприяння просуванню якихось партій, і використання всього карального механізму в суто політичних цілях, то це буде неправильно, це буде страшно, якщо для цього його прислали», – сказала керівник постійної комісії ВР Криму з правових питань, правопорядку і надзвичайних ситуацій.

На запитання, чи потрібне узгодження кримського парламенту на призначення МОСКАЛЯ, вона відповіла: «Оскільки він заступник міністра – то не треба».

«За Конституцією ми (Верховна Рада АРК) погоджуємо начальника Главку (МВС у Криму), а зараз – посада ІЛЛІЧОВА (який останнім часом очолював міліцію автономії), і посада МОСКАЛЯ – заступник міністра і призначається Кабінетом міністрів. Заступник міністра за посадою Верховною Радою (Криму) не узгоджується, а те, що він виконуватиме функції начальника Главку, це вони (центральна влада) вже опускають і ще раз ущемляють права Автономної республіки Крим – погоджувати того головного міліціонера, який фактично виконуватиме цю роботу. Вже були судові процеси, коли був призначений ІЛЛІЧОВ, і, взагалі-то, суди сказали, що, насамперед, він – заступник міністра, який не узгоджується Верховною Радою (АРК), а все інше – потім і неважливо», – пояснила ЛУБІНА.

19 серпня Кабінет міністрів призначив МОСКАЛЯ заступником міністра внутрішніх справ України – начальником Головного управління МВС у Криму.

МОСКАЛЬ уже обіймав ці посади в 1997-2000 роках.

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО пояснює кадрові зміни в керівництві кримської міліції, зокрема, відсутністю наступальних дій на криміналітет з боку екс-начальника кримського силового відомства Миколи ІЛЛІЧОВА.