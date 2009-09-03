Ющенко закликав генпрокурора розслідувати отруєння дітей у Криму

Президент роздав доручення

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ організувати розслідування причин отруєння дітей у кримському місті Джанкой. Крім того, повідомляє прес-служба глави держави, ЮЩЕНКО просить керівника Ради міністрів Криму Віктора ПЛАКІДУ взяти ситуацію під особистий контроль та вжити "невідкладних організаційних заходів для надання потерпілим необхідної медичної та матеріальної допомоги". Президент закликав міністра охорони здоров’я України Василя КНЯЗЕВИЧА відбути в Джанкой для організації невідкладної медичної допомоги. Нагадаємо, за даними представника Мінохоронздоров`я автономії, госпіталізовано 59 дітей із трьох дитсадків міста Джанкой, Кабінет міністрів повідомляє про 60 дітей.

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