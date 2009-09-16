Віце-мер потрапила до СІЗО

Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму заявляє про затримання віце-мера Сімферополя Марини ЧЕРНОВОЇ.

«Затримано й поміщено в ізолятор тимчасового тримання заступника сімферопольського міського голови Марину ЧЕРНОВУ», - сказано в поширеному сьогодні повідомленні прес-служби міліції.

У кримському главку МВС заявили, що затримання «проведено в рамках розслідування кримінальних справ про зловживання в Сімферопольській міськраді».

«На четверту годину вона була запрошена на допит у слідче управління (міліції), а о дев`ятій годині її вивели з наручниками», - сказав сьогодні в коментарі журналістам мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО.

Він поки що не знає, які звинувачення пред`явлені чиновниці. «Ми поки нічого не знаємо, що і як. Знаємо, що в неї є адвокат», - сказав міський голова.

БАБЕНКО додав, що співробітників мерії продовжують запрошувати на допити в міліцію.

Допитували і його самого. «У мене один допит був у слідчому управлінні (міліції), а вчора був черговий допит у нас там, у будинку (мерії)», - сказав мер.

На запитання, як він оцінює обшуки і перевірки в міськвиконкомі, БАБЕНКО відповів: «Перевіряють усі управління, всі відділи, здебільшого - йде виїмка майже всіх документів. Я вважаю, що з одного боку це дуже добре, що треба все подивитися, а потім сказати: «Так, (міліціонери) втратили місяць чи два роботи».

26 серпня співробітники міліції провели обшук у мерії Сімферополя. Вилучення документів і жорстких дисків з комп`ютерів відбулося в комітеті із земельних ресурсів і в комітеті з архітектури. Також був проведений обшук у кабінеті віце-мера ЧЕРНОВОЇ.