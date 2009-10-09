Джип вбив жінку з дитиною
10:59, 09 жовтня 2009Крым
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Аварія на «зебрі» у Севастополі
25-річна жінка і трирічна дівчинка загинули в результаті наїзду автівки у Севастополі у четвер ввечері, повідомляє прес-служба ДАІ міста.
32-річний водій автомобіля «Тойота Ленд Крузер», рухаючись автодорогою Севастополь-Інкерман, на неосвітленій ділянці наїхав на двох людей, які переходили проїжджу частину позначеним нерегульованим пішохідним переходом.
Дитина від одержаних травм померла на місці аварії, жінка - в машині “швидкої допомоги”.
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