Кримчанин задихнувся м`ясом

10:27, 13 жовтня 2009
Крым
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Вечеряв п`яний

43-річний чоловік загинув через потрапляння у верхні дихальні шляхи м`яса, яке він в стані алкогольного сп`яніння їв на вечерю у себе вдома у Феодосії (Крим). 

Як повідомила прес-служба кримського управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався ввечері 12 жовтня. 

«Лікарь «швидкої допомоги» констатував смерть», - відзначили рятувальники. 

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