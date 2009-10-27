У Криму перекрили канал переправлення українців до Латвії

Канал нелегального переправлення громадян України до Латвії виявили співробітники спецслужби і прикордонники.

«Людей, які володіли робочими спеціальностями, відправляли на судоремонтні заводи Латвії під виглядом моряків, за гроші забезпечуючи їх так званими «паспортами моряка» і судновими ролями, до яких було внесено свідомо неправдиві дані», - говориться в повідомленні прес-служби Головного управління Служби безпеки України в Криму.

Відповідно до угоди, для громадян України існує спрощена система в`їзду до Латвії. Якщо в українців є посвідчення особи моряка і суднова роль або виписка з неї, що свідчить про працевлаштування на латвійських кораблях, то віза і тимчасова реєстрація на території Латвії не потрібні.

Цим положенням скористалися організатори каналу - директор одного з крюїнгових агентств Керчі та її знайомий. Упродовж кількох років за кордон переправили близько півтора тисяч чоловік.

За послуги з кожного робочого брали від 100 до 200 євро. Якщо «моряк» був не в змозі внести всю суму відразу, борг вираховували із зарплати.

Для видачі посвідчень особи моряка прописували на двох судах. Під час слідства з`ясувалося, що один із плавзасобів не мав до Керчі відношення. Другий не працював з 2003 року, з 2006 року не виходив в море, а в січні 2008 року затонуло біля причалу. Водночас, за документами крюїнгової компанії, на напівзатопленій риболовецькій «фелюзі» числилося більш як 700 чоловік екіпажа, повідомили в СБУ.

Слюсарів і зварювальників, які прямували на роботу до Латвії під виглядом моряків, супроводжував у дорозі й давав інструкції підручний директора крюїнгового агентства.

«У Латвії українці працювали на суднобудівних заводах у припортових містах. Вони самі знімали житло і сплачували харчування. Робочий день тривав 12 годин. Зарплату часто затримували, іноді не платили зовсім. Існувала також система штрафів і грошових покарань», - повідомляє СБУ.

Адміністрація заводу заздалегідь попереджала: працевлаштування нелегальне, під час рейдів українці повинні ховатися від міграційної влади. Оспорити умови праці громадяни України не могли, оскільки договір з наймачем залишався в крюїнговій компанії.

За виявленими фактами протиправної діяльності й стосовно директора агентства порушено ряд кримінальних справ.

Підсудна визнана винною. «Враховуючи пом`якшувальні обставини, суд засудив її до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Вирок набув чинності», - інформує прес-служба кримського управління спецслужби.