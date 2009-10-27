Ющенко йде в президенти, щоб ніхто не думав, що він думає про владу

Глава української держави Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що йде в президенти, щоб не допустити згортання демократії в країні.

«Щоб, не дай Бог, в когось не виникла думка, що я, ЮЩЕНКО Віктор Андрійович, думаю про владу. Ні! Справа не в цьому», - сказав він на майдані перед ЦВК після того, як здав документи на реєстрацію кандидатом в президенти.

ЮЩЕНКО закликав подивитися, що робиться сьогодні в українській політиці. «Чи не здається вам, що те, що відбувається в урядовій політиці, парламентській політиці - це є загрозою для двох самих святих речей - нашої незалежності і нашої свободи. Чи не здається вам, що стеля в нашій хаті опускається. Що дихати з кожним днем стає все важче і важче», - зауважив він.

ЮЩЕНКО розкритикував урядову політику, яка перетворюється на шоу.