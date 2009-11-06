Син кримського депутата, який збив на смерть мотоциклістку, отримав умовний термін

Суд засудив сина депутата Сімферопольської міської ради Віталія ФАЙНГОЛЬДА, у зіткненні з автомобілем якого загинула мотоциклістка Ганна Мішуткіна, до трьох років позбавлення волі, при цьому вирішив звільнити його від покарання з випробувальним терміном на два роки.

ФАЙНГОЛЬДА позбавили права керувати транспортом на три роки.

Такий вирок ухвалив суддя Залізничного райсуду Сімферополя.

ФАЙНГОЛЬДА визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті.

ФАЙНГОЛЬД зобов`язаний не виїжджати на постійне місце проживання за межі України без дозволу кримінально-виконавчій інспекції, має повідомляти про зміну місця проживання і роботи і періодично прибувати на реєстрацію.

Суд відмовив батьку Мішуткіної Олександру ГОППЕ у задоволенні позову до ФАЙНГОЛЬДА про стягнення моральної шкоди у розмірі 500 тис. грн.

На рішення суду можна подати апеляцію.

«Дочка загинула за таких умов, і таке покарання!», – обурився ГОППЕ, спілкуючись з журналістами.

Він має намір звернутися до апеляційного суду.

Адвокат ФАЙНГОЛЬДА Анатолій ЖУКОВ рішенням суду задоволений. «Я вважаю вирок справедливим», - сказав він. ЖУКОВ відзначив, що суд визнав обопільну форму провини, а його підзахисний частково відшкодував збитки родичам загиблої.

Колишній чоловік Мишуткіної Денис, під опікою якого перебуває неповнолітня дочка загиблої, одержав від ФАЙНГОЛЬДА 500 тис. грн. і не має до нього претензій.

Ще 125 тисяч в сукупності отримав батько мотоциклістки.

Вночі 16 вересня 2008 року в районі залізничного вокзалу Сімферополя сталася аварія за участю мотоцикла Suzuki і автомобіля Bentley.

Після удару Suzuki було відкинуто на ще один автомобіль, а Bentley зіткнувся з двома машинами.

Мотоциклістка померла на місці аварії.

Bentley рухався зі швидкістю 171 кілометр на годину, з’ясували експерти.